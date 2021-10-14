Москва, 14 октября, 2021, 13:47 — ИА Регнум. Четыре теннисиста снялись с теннисного турнира «ВТБ Кубок Кремля». Об этом 14 октября сообщает пресс-служба соревнований.

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От участия в турнире отказались бельгийская теннисистка Элиза Мертенс, американка Дэниэль Коллинз, а также представитель Испании Пабло Андухар и американец Себастьян Корда.

Отмечается, что Корда пропустит турнир из-за кишечной инфекции, вместо него выступит голландец Ботик ван де Зандсхульп. Андухар снялся из-за повреждения руки.

Коллинз не сыграет на Кубке Кремля из-за травмы колена, а причина снятия Мертенс не сообщается.

Напомним, Кубок Кремля пройдет в Москве с 18 по 24 октября.

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