В Татарии за сутки привили от COVID-19 более 20 тыс. человек
Казань, 14 октября, 2021, 14:07 — ИА Регнум. В Татарии продолжают наращивать темпы вакцинации против новой коронавирусной инфекции. За прошедшие сутки привили более 20 тыс. человек, сообщает 14 октября республиканский минздрав.
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Всего в Татарии по состоянию на 14 октября вакцинированы 1 млн 171 тыс. 872 человека, за сутки привили 20 010 человек. Второй компонент антиковидной вакцины получили 974 713 человек.
По информации администрации города Казани, пункт вакцинации в ТЦ «Мега» с 14 октября переходит на круглосуточный режим работы. Еще два новых пункта с ежедневным режимом работы с 10:00 до 20:00 откроют с 15 октября (Мегастрой и ТЦ «Kazan Mall»).
Как сообщало ИА REGNUM, в Татарии с начала пандемии по состоянию на 14 октября зарегистрировали 28 239 случаев инфицирования коронавирусом.
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