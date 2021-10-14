Гавана, 14 октября, 2021, 13:43 — ИА Регнум. Демонстрация является законной на Кубе, если она не нарушает права других людей и не направлена на изменение установленного порядка. Об этом в беседе с изданием Prensa Latina заявил член Союза юристов Кубы Юлески Амадор.

Протест на Кубе

Он привёл в пример несколько статей кубинской Конституции, которые показывают незаконность призыва к проведению так называемого Гражданского марша за перемены в ноябре 2021 года.

«Организаторы этой акции прикрываются статьей 56, которая, безусловно, дает нам всем право на собрания, демонстрации и ассоциации для законных и мирных целей, если они проводятся с уважением к общественному порядку и соблюдением предписаний, установленных законом», — сказал он.

Однако, добавил Амадор, цели марша включают освобождение заключенных, которых судили после актов вандализма 11 июля, а также содержат призыв к разрешению разногласий демократическими средствами.

«Демонстрация с законными и мирными целями не может покушаться на других, нарушать покой граждан, требовать отмены установленного порядка или изменения социалистической системы, закрепленной в Конституции в статье 4», — подчеркнул он.

Кроме того, Амадор также процитировал параграф 45 Конституции, который устанавливает, что реализация прав человека ограничивается правами других людей, общим благосостоянием, соблюдением общественного порядка и законов.

«Конституцию нельзя использовать против Конституции, а предвзятые статьи нельзя использовать так, как будто это два разных устава», — сказал он.

С другой стороны, специалист призвал избегать деконтекстуализации заявлений государственных чиновников как части стратегии искажения кубинской действительности, которую используют некоторые веб-сайты.

В этой связи он напомнил, что недавно председатель Верховного народного суда Рубен Ремихио заверил, что на Кубе не считается преступлением думать иначе или проводить демонстрации в законных и мирных целях, «что в данном конкретном случае не соответствует действительности по причинам, изложенным выше».