Балашиха, Московская область, 14 октября, 2021, 13:44 — ИА Регнум. Больше всего новых пациентов с коронавирусной инфекцией на территории Подмосковья за минувшие сутки выявлено в Балашихе. Об этом 14 октября сообщает Московский областной штаб по борьбе с распространением COVID-19.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

В общей сложности число подтвержденных случаев на территории этого городского округа увеличилось за сутки на 231 человека. Следом за Балашихой идет Королев, где за этот же период официально подтверждено заражение новой инфекцией 170 человек. На третьем месте расположился Красногорск, где COVID-19 диагностировали у 126 человек.

Всего за последние сутки в Московской области зарегистрировали 1911 новых случаев COVID-19. Отметим, что по состоянию на 14 октября в пяти городских округах региона не было обнаружено ни одного нового случая коронавирусной инфекции.