Брюссель, 14 октября, 2021, 13:40 — ИА Регнум. Россия и Евросоюз взаимозависимы друг от друга в энергетической сфере. Такое мнение 14 октября высказал верховный представитель ЕС по иностранным делам и безопасности Жозепа Боррель в своем блоге.

Иван Шилов ИА REGNUM Жозеп Боррель

«Евросоюз зависит от России в импорте топлива, но российская экономика также нуждается в доходах от нашего импорта энергоносителей», — написал глава европейской дипломатии.

При этом Боррель отметил, что на фоне нынешнего энергетического кризиса, который охватил Европу, Евросоюзу нужна большая сплоченность в отношениях с российской стороной.

«Энергетические проблемы являются одной из важных причин, по которой ЕС должен стать более сплоченным в своих отношениях с Россией и сохранить единство целей среди своих государств-членов», — указал он.

Также Боррель добавил, что Россия выполняет свои контрактные обязательства по поставкам газа, однако не поставляет его дополнительно, хотя, как он считает, могла бы это делать.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее заместитель председателя правительства России Александр Новак заявил, что текущий кризис на рынке газа стал результатом неверных решений европейских потребителей.