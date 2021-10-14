Москва, 14 октября, 2021, 13:39 — ИА Регнум. Число досрочно сменивших пенсионный фонд для размещения средств накопительной части пенсии в России сокращается. Как передает корреспондент ИА REGNUM 14 октября, об этом сообщил замглавы Минтруда Андрей Пудов в ходе заседания Госдумы.

Максим Цуканов ИА REGNUM Четыре копейки

По его словам, в России на рынке работает всего 28 пенсионных фондов.

«Средства пенсионных накоплений делятся в такой пропорции: их 4 трлн 997 млрд рублей, в ПФР на управлении 2 трлн, в НПФ — 2,99 млрд», — привел он цифры.

В России всего застрахованных лиц — 75,1 млн человек, в ПФР — 38,2 млн, НПФ — 36,9 млн человек, отметил замминистра.

«По досрочным переходам скажу, что они снизились до минимума, они в настоящее время исчисляются всего лишь тысячами человек», — сообщил Пудов.

По состоянию на текущую дату накопительную пенсию получают 107 тыс. человек, срочную — 41 тыс., единовременную выплату получили 11,1 млн человек, говорит он.

«Средние размеры — это накопительная 860 рублей, срочные 1,9 тыс. рублей, единовременные — 15 тыс. и постоянно растет», — сказал Пудов.

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