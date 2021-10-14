Минск, 14 октября, 2021, 13:38 — ИА Регнум. «Следующая неделя в Белоруссии будет посвящена тому, чтобы детально разобраться по каждой больнице, по каждому инфицированному человеку и принять дополнительные меры, если это необходимо, для лечения людей от COVID-19», — заявил 14 октября Александр Лукашенко, принимая в президентском дворце директора Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения Ханса Клюге.

Шилов Иван Лукашенко

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В ходе встречи Лукашенко информировал представителя ВОЗ: «Нынешняя ситуация в мире характеризуется подъемом заболеваемости ковид. Насколько я понимаю, бродит штамм дельта. Подъем очень серьезный вокруг Белоруссии страны испытывают. В том числе и в Белоруссии определенный подъем. Мы уже достигли того пика, который был у нас раньше».

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Напомним, в 2020 году Александр Лукашенко отказывался признавать опасность коронавируса и демонстративно отказывался от одобренных медиками мер профилактики. Вместо этого он советовал пить разбавленный спирт, посещать баню, заниматься зимними видами спорта, работать в поле («трактор всех вылечит»), вдыхать дым от костра и тому подобное. Летом на закрытой встрече с силовиками он признался, что его же рекомендации ему не помогли и он перенёс COVID-19 «на ногах».