Кишинёв, 14 октября, 2021, 13:36 — ИА Регнум. Депутаты парламента Молдавии от Блока коммунистов и социалистов (БКиС) выдвинули простой вотум недоверия министру юстиции республики Серджиу Литвиненко и потребовали его отставки. Об этом 14 октября объявил на заседании парламента депутат от БКиС Василий Боля.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Молдавия

«Прошло два месяца с того момента, когда господин Литвинеко возглавил министерство юстиции, но до сих пор не последовало ни одного законопроекта от министерства. Приоритеты министерства забыты. Хорошие времена обошли Республику Молдова, они наступили для родственников и близких министра», — сказал депутат.

Боля также заявил, инициированное минюстом республики задержание генпрокурора Александра Стояногло является нарушением принципа верховности власти. Литвиненко в связи с этим заявил в соцсети Facebook, что ожидал трудностей во время «реальной борьбы с коррупцией».

«Меня не волнует, что теряют изгнанные из власти политики, потому что они десятилетиями издевались над своей страной. Мне интересно, чего хочет большинство граждан этой страны», — написал Литвиненко.

Стоит отметить, что в парламенте Молдавии для вынесения простого вотума недоверия достаточно 15 депутатов. Для его утверждения нужно большинство голосов членов парламента.