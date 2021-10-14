Улуг-Хемский район, Тыва, 14 октября, 2021, 13:36 — ИА Регнум. В Улуг-Хемском районе Тувы пять человек пострадали в результате столкновения двух машин с одной коровой. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе МВД по региону, ДТП произошло вечером 12 октября.

Корова на дороге

Около 19 часов водитель автомобиля «Лада Калина» врезался в животное, стоявшее на проезжей части, после чего съехал с дороги.

«В этот же момент на погибшее животное наехало транспортное средство «ГАЗель», ехавшее по другой полосе, и опрокинулось. Разовая медицинская помощь оказала 5 участникам дорожного движения», — отметили в ведомстве.

Всего с начала года в республике произошло 33 подобных происшествия, в результате которых погибли три человека. Особую опасность представляют лошади, поведение которых при приближении автомобилей непредсказуемо.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 октября на федеральной трассе Р-257 «Енисей» водитель за рулём автомобиля Toyota Estima врезался в выбежавшую на дорогу лошадь. В машине находились восемь человек. Двое пассажиров погибли.

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