Москва, 14 октября, 2021, 13:36 — ИА Регнум. Советская и российская оперная певица, народная артистка СССР Бэла Руденко ушла из жизни в возрасте 88 лет. Об этом 14 октября сообщил дирижер Евгений Волков на своей странице в соцсети Facebook.

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«Скончалась Бэла Андреевна Руденко, великая певица и великий педагог. Имел счастье быть с ней знакомым, беседовать о жизни и музыке. Эти встречи — из таких, которые запоминаются на всю жизнь», — написал он в своем сообщении.

Отметим, советская, украинская и российская оперная певица, народная артистка СССР Бэла Руденко родилась 18 августа 1933 года в посёлке Боково-Антрацит (ныне город Антрацит Луганской области Украины) и в 1956 году окончила с отличием Одесскую консерваторию им. А. В. Неждановой. В 1955 году дебютировала на сцене Одесского театра оперы и балета, с 1956 года была солисткой Киевского театра оперы и балета им. Т. Шевченко и с 1973 по 1988 год — солисткой Большого театра.

Певица исполняла партии в операх: «Руслан и Людмила» и «Иван Сусанин» М. Глинки, «Севильский цирюльник» Д. Россини, «Риголетто» и «Травиата» Д. Верди, «Царская невеста» и «Садко» Н. Римского-Корсакова, «Иоланта» П. Чайковского и др. Также выступала в оперных театрах Франции, Великобритании, Италии, Швеции, Японии, Канады и США, и исполняла концертные и камерные программы в СССР и за рубежом. С 1977 по 2017 год преподавала в Московской государственной консерватории им. П. И. Чайковского. В 1960 году получила звание народной артистки СССР.