Новочеркасск, Ростовская область, 14 октября, 2021, 13:35 — ИА Регнум. В Ростовской области в суд направлены материалы уголовного дела в отношении 15-летнего подростка, обвиняемого в вооружённом разбое. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении СКР.

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Следователи полагают, что утром 31 августа злоумышленник, находясь в гостях у своего 13-летнего приятеля в Новочеркасске, вдруг напал на мальчика. Угрожая ножом и требуя передать ему деньги, разбойник начал душить знакомого шнуром от зарядного устройства и бить по голове. В результате преступнику удалось похитить 40 тыс. рублей.

Подросток был задержан и арестован. Следствием собрана достаточная доказательственная база. Обвинительное заключение по уголовному делу утверждено.