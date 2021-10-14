Таллин, 14 октября, 2021, 13:34 — ИА Регнум. Эстонское государство уже долгое время избирательно относится к местным СМИ и всячески ограничивает доступ к информации для журналистов «неправильных» СМИ. Об этом заявила шеф-редактор эстонского интернет-портала Sputnik Meedia Елена Черышева.

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Так она отреагировала на информацию о том, что Государственный суд разрешил правительству Эстонии решать, сотрудников каких медиа допускать на свои пресс-конференции. Для журналистов Sputnik Meedia такие мероприятия недоступны.

«А чему все удивились? В Эстонии давно уже делят и людей, и компании, и, конечно же, журналистов на правильных и неправильных. Правильные — это те, кто и вопросы задаёт правильные. А остальным делать на пресс-конференциях нечего!», — сообщила она Telegram-каналу «Зубовский, 4».

Сообщается, что у властей Эстонии накоплен большой опыт в деле ограничения права на получение информации. Так, журналистам работавшего в стране до 2020 года информагентства Sputnik Эстония ни разу не удавалось аккредитоваться на пресс-конференции правительства и других властных органов Эстонской Республики.