Игорь Артамонов встретился с вице-президентом ПАО «Ростелеком»
Липецк, 14 октября, 2021, 13:33 — ИА Регнум. Глава Липецкой области Игорь Артамонов провел рабочую встречу с вице-президентом ПАО «Ростелеком» — директором макрорегионального филиала «Центр» Денисом Лысовым. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе областной администрации, обсуждались итоги проекта «Цифровизация сельских поселений» в Липецкой области и перспективы дальнейшего сотрудничества.
В ходе встречи Игорь Артамонов и Денис Лысов обсудили проект, направленный на контроль за вывозом мусора с помощью камер видеонаблюдения. Специальная система мониторинга поможет установить контроль за площадками сбора мусора и прилегающим к ним территориям, а также за участниками процесса вывоза бытовых отходов. Сервис разработан на базе федеральной облачной платформы «Видеонаблюдение» от «Ростелекома» с использованием алгоритмов машинного зрения.
Эта технология за миллисекунды извлекает информацию из фото‑ и видеоизображений для дальнейшей обработки и анализа полученных данных. Для организации системы мониторинга специалисты провайдера установили на улицах Юношеской, Металлистов и Мичурина три видеокамеры, которые с помощью модуля видеоаналитики позволяют анализировать видео в онлайн-режиме. Записи передаются в облачное хранилище «Ростелекома» и доступны заказчику в личном кабинете.
Система фиксирует несанкционированный выброс мусора в контейнеры общего назначения, идентифицирует припаркованные автомобили, мешающие проезду специальной техники, и помогает отслеживать сохранность контейнерных баков.