Афины , 14 октября, 2021, 13:34 — ИА Регнум. В общей сложности 36 проектов с бюджетом в 1,34 миллиарда евро были одобрены для включения в Фонд восстановления Греции 13 октября, сообщает AMNA. Постановление подписано заместителем министра финансов страны Теодоросом Скайлакакисом, в чей портфель входит ответственность за Фонд восстановления.

Греция

Данные 36 проектов дополняют утвержденные еще в июле 12 проектов. Общая стоимость 48 проектов составляет 2,76 миллиарда евро.

Проекты, одобренные 13 октября, касаются, в частности, проектов по борьбе с экологическими и климатическими кризисами, правосудия, инфраструктуры, транспорта.

Они также включают в себя исследования и инновации, жилищные объекты для мигрантов, культуру, агропродовольственную сферу и совершенствование государственного управления.

Ниже приведены некоторые ориентировочные проекты, подлежащие финансированию:

— 220 городских электрических автобусов до Афин и Салоник;

— Национальный план лесовосстановления;

— Строительство плотин и проекты по борьбе с затоплением;

— Разработка национальной стратегии защиты важных объектов и памятников от изменения климата;

— Перевод всех судов в порту Пирей в новое, энергоэффективное здание;

— Усовершенствования и дополнения новых отделений в региональных больницах.