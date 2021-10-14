Токио, 14 октября, 2021, 13:33 — ИА Регнум. Компания Mitsubishi представит 28 октября гибридную версию кроссовера Outlander. Об этом сообщает пресс-служба автопроизводителя.

Mitsubishi Mitsubishi Outlander PHEV

Кроме того, пресс-служба распространила также первые фотографии новинки. Судя по снимкам, экстерьер Outlander PHEV получит незначительные отличия от стандартной версии модели. Они будут заключаться в шильдиках на передних дверях, лючке для зарядки, который располагается симметрично лючку бензобака с другой стороны кузова.

На приборную панель гибридной версии будет выводится о запасе хода и уровне заряда батарей. Цветовая гамма кузова будет состоять из десяти различных оттенков.

Outlander PHEV получит фирменную последовательно-параллельную гибридную систему Super-All Wheel Control (S-AWC).

Ранее на авторынке России появилась лимитированная версия Mitsubishi Outlander 2021 модельного года под названием Black Edition.

Читайте также: Появилось фото вертикального экрана новой Lada Vesta