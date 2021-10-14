Пенза, 14 октября, 2021, 13:44 — ИА Регнум. В Пензе для вакцинации населения против гриппа и коронавирусной инфекции мобильные прививочные пункты будут работать и по выходным дням. Специальные автобусы разместят в жилых микрорайонах, чтобы горожане могли привиться рядом с домом, сообщает минздрав Пензенской области.

Скрин иллюстрации министерства здравоохранения Калужской области «ВКонтакте» Вакцинация

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: замаячили обязательная вакцинация и «дистант»?»

В пятницу, 15 октября передвижной пункт вакцинации разместится в Первомайском районе города. В субботу, 16 октября вакцинация в мобильном пункте будет доступна напротив ТЦ «ЦУМ», а 17 октября прививку можно получить в районе Терновского рынка. График работы специального автобуса в выходные дни: с 10:00 до 14:00.

Ежедневно в Пензе с помощью мобильных пунктов вакцинации иммунизацию проходят более 70 человек.

Для того, что мобильный пункт вакцинации приехал на желаемую улицу, от горожан требуется обратиться в администрацию своего района и подать заявку на включение в график, добавили в облминздраве.

ИА REGNUM напоминает, в Пензе с 11 октября в торговых центрах вновь заработали пункты вакцинации, где можно привиться от гриппа и COVID-19.

Читайте также: В Пензенской области продолжается рост суточной заболеваемости COVID-19