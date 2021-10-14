Пермь, 14 октября, 2021, 13:29 — ИА Регнум. В Перми 14 октября изберут меру пресечения для Тимура Б., который обвиняется в массовом убийстве людей на территории национально-исследовательского университета, сообщают СМИ.

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По данным ren.tv, заседание будет выездным. Оно пройдет в больнице, где до сих пор проходит лечение фигурант резонансного уголовного дела. Следствие ходатайствует об аресте студента.

Как уже сообщало ИА REGNUM, пермского студента обвиняют в вооруженном нападении, в результате которого убиты шесть человек и десятки ранены. Массовое убийство совершено 20 сентября. Следующий день в Прикамье был объявлен днем траура. Свою вину в инкриминируемом преступлении Тимур Б. признал полностью.