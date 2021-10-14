Москва, 14 октября, 2021, 14:01 — ИА Регнум. Предложение регулировать мировой рынок газа подобно тому, как регулируется рынок нефти, содержит рациональное зерно. Об этом вице-премьер РФ Александр Новак заявил 14 октября журналистам на Российской энергетической неделе.

Дарья Антонова ИА REGNUM Александр Новак

«Рациональное зерно в этом есть, но нужно более детально это проработать», — сказал вице-премьер.

В пользу регулирования газового и угольного рынков высказался ранее министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдель Азиз бен Сальман. Он отметил, что альянсу ОПЕК+ удаётся регулировать рынок нефти.

Как сообщало ИА REGNUM, в последние месяцы в Европе резко взлетели цены на газ. Максимальное значение зафиксировали 6 октября — ближайший фьючерс по индексу голландского TTF подорожал до $1937 за 1 тысячу кубометров. На торгах 14 октября газ стоит примерно $1200.

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