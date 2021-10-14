Красногорск, 14 октября, 2021, 13:28 — ИА Регнум. За минувшие сутки число жертв COVID-19 в Подмосковье увеличилось на 11 человек. Такие данные следуют из статистики, приведенной 14 октября Московским областным штабом по борьбе с распространением коронавируса, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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При этом за последние 24 часа COVID-19 смогли полностью победить 1546 жителей региона.

С начала пандемии на территории Подмосковья выявлено в общей сложности 473 012 случаев заражения коронавирусом. Скончались 8 322 человека. Выздоровел и выписался 409 101 человек.