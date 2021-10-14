Москва, 14 октября, 2021, 13:23 — ИА Регнум. Включение двигателей разгонного блока «Фрегат», которому предстоит вывести на орбиты спутники связи OneWeb, прошло в расчетное время, заявил генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

Wikibob Модель разгонного блока «Фрегат»

«Отделение ГБ (головного блока) и первое включение МДУ (маршевой двигательной установки) РБ «Фрегат» прошли в расчетное время», — написал Рогозин в телеграм-канале.

Он добавил, что пуск ракеты прошел штатно, орбита головной части находится в норме.

Как сообщало ИА REGNUM, ракета-носителя «Союз-2.1б» с разгонным блоком «Фрегат» стартовала с космодрома «Восточный» в назначенное время — 12:40 мск 14 октября.

Ракета доставит на орбиту 36 космическими аппаратами OneWeb. Выведение аппаратов разгонным блоком займёт около четырёх часов. Спутники будут отделяться в несколько этапов.