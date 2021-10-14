Москва, 14 октября, 2021, 13:38 — ИА Регнум. Модераторы Facebook восстановили удалённый ранее пост о росписи ракеты под хохлому. Об этом 14 октября пишет издание «Канобу».

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Пользователь, чей пост был удалён соцсетью, сообщил, что Facebook «узнал, что такое хохлома». Он также добавил, что сервис извинился перед ним.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, модераторы Facebook посчитали слово «хохлома» из поста пользователя «пренебрежительным отношением к украинской нации». Мужчина в публикации же говорил о своём отношение к росписи под хохлому ракеты Роскосмоса.