Ростов-на-Дону, 14 октября, 2021, 13:23 — ИА Регнум. Ростовчанка лишилась одного миллиона рублей после разговора с мошенником, представившимся сотрудником банка. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области 14 октября.

Цитата из к/ф «Иван Васильевич меняет профессию» реж Леонид Гайдай. 1973. СССР Телефонный мошенник

Потерпевшая сообщила полицейским, что ответила на звонок, поступивший с неизвестного номера. Злоумышленник представился сотрудником одного из банков и сообщил о якобы слиянии двух банков и необходимой сверке данных. Женщине было предложено переоформить карту и сообщить секретный код.

В результате банковский счёт был обнулён. Как выяснилось, на имя ростовчанки была также оформлена кредитная карта, с которой сняты все деньги.

Возбуждено уголовное дело о мошенничестве.