Москва, 14 октября, 2021, 13:23 — ИА Регнум. Российская фигуристка Тиффани Загорски находится в инфекционной больнице. Об этом 14 октября сообщила её тренер Светлана Алексеева.

Андрей Пронин ИА REGNUM Чемпионат России по фигурному катанию. Показательные выступления фигуристов

«Она в инфекционной больнице», — цитирует Алексееву ТАСС.

Загорски, выступающая в танцах на льду в дуэте с Джонатаном Гурейро, должна была выступить на первом этапе Гран-при в Лас-Вегасе (США). Однако позднее дуэт был исключен из стартового протокола.

Ранее сообщалось, что фигуристы не выступят на турнире по медицинским причинам.