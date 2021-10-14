Москва, 14 октября, 2021, 13:59 — ИА Регнум. Россия должна реагировать на случаи русофобии всей полнотой имеющегося инструментария. Об этом 14 октября заявил корреспонденту ИА REGNUM главный редактор портала «Русские в Казахстане» Илья Намовир.

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«Что должна делать или сделать в такой ситуации Россия? Реагировать, а не молчать в тряпочку», — заявил эксперт.

«Для официальной реакции есть дипломатический корпус и МИД. Для общественной — средства массовой информации. Для точечной — МВД и прокуратура. И так далее», — пояснил Намовир.

«Инструментов на самом деле масса — была бы политическая воля и желание», — заключил политолог.

Напомним, что в Казахстане рядом активистов были организованы т.н. «языковые патрули». После публикаций видео с унижениями русских граждан и резонанса в российских СМИ организаторов патрулей подвергли штрафу. Куат Ахметов был оштрафован на 145 тысяч тенге (примерно 25 тысяч рублей), Диасу Кузаирову вынесли предупреждение. Вместе с тем пророссийского публициста Ермека Тайчибекова казахские власти осудили на семь лет строгого режима.