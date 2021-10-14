Москва, 14 октября, 2021, 13:21 — ИА Регнум. Отказ от вакцинации от COVID-19 является безответственной позицией. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Yarregion.ru Вакцинация

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«Это действительно безответственно — не делать прививку», — сказал Песков.

По его словам, необходимо объяснять населению важность вакцинации от COVID-19, в том числе и напоминая о высоком уровне смертности от болезни.