Минск, , 13:20 — REGNUM По итогам состоявшегося в Минске заседания СМИД СНГ глава белорусской дипломатии Владимир Макей выступил на брифинге и рассказал о принятых решениях. Средии них — заявление о неприемлемости «санкционного прессинга».

Владимир Макей (сс) Nina Zambrano Díaz. Cancillería del Ecuador

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«Мы последовательно отмечаем важность сплоченности и взаимодействия в рамках СНГ для эффективного ответа на общие для наших стран вызовы и угрозы. В этом контексте мы выразили серьезную озабоченность в связи с постоянно расширяющейся практикой неограниченного и незаконного одностороннего санкционного прессинга извне на страны СНГ», — сообщил Макей.

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Он также отметил, что в ходе заседания «мы подписали объёмный пакет документов, направленных на углубление сотрудничества во внешнеполитической и культурно-гуманитарной сферах, приняли совместное заявление об укреплении конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия, одобрили проекты совместных заявлений глав государств, касающихся 30-летия СНГ, сотрудничества в области обеспечения биологической безопасности, развития сотрудничества в сфере миграции».

"Завтра состоится юбилейный саммит совета глав государств, а в ноябре — заседание совета глав правительств содружества», — сообщил белорусский министр.

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