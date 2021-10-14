Гватемала, , 13:18 — REGNUM Представители пяти министерств Гватемалы отправились в Колумбию вместе с президентом страны Алехандро Джамматтеи, который совершит официальный визит для углубления двусторонних отношений. Об этом сообщает Prensa Latina со ссылкой на сообщение Секретариата социальных коммуникаций при президенте Гватемалы.

Алехандро Джамматтеи

Как ожидается, Джамматтеи обсудит со своим коллегой Иваном Дуке вопросы торговли, экономики, сотрудничества и безопасности граждан.

Его будут сопровождать министр иностранных дел Педро Броло, а также министр обороны Хуан Карлос Алеман, министр экономики Антонио Малуф, заместитель министра внутренних дел Карлос Франко и замминистра энергетики и горнодобывающей промышленности Мануэль Арита.

В коммюнике отмечается, что «делегации правительств Гватемалы и Колумбии запланировали ряд встреч для укрепления коммерческого обмена и расширения соглашений о сотрудничестве, выгодных для населения двух стран».