Пермь, 14 октября, 2021, 13:18 — ИА Регнум. Студенту-стрелку Тимуру Б. предъявлено обвинение в массовом убийстве на территории Пермского государственного национального исследовательского университета. Молодой человек полностью признал вину. Об это заявил глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин, сообщает РИА «Новости».

Стрельба из ружья

По данным следствия, 20 сентября Тимур Б., вооружившись, пришел в вуз. По дороге он стрелял в прохожих. Расстрел людей продолжился и внутри университетского корпуса. Погибли шесть человек. Десятки получили травмы и ранения.

При задержании студент оказал сопротивление и был ранен. Он перенёс несколько операций: врачи вытащили пулю, застрявшую между ребер, и ампутировали часть ноги.