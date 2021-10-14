Волгоград, 14 октября, 2021, 13:30 — ИА Регнум. Неизвестный ранил двух коров в одном из посёлков Октябрьского района Волгоградской области. Как оказалось, мужчина таким образом прогонял животных с луга, сообщили ИА REGNUM 14 октября в пресс-службе регионального УМВД.

Анна Рыжкова ИА Красная Весна Коровы

В дежурную часть полиции 13 октября обратилась 27-летняя местная жительница. Женщина рассказала, что кто-то выстрелил в двух её коров, когда они паслись на лугу. Ранения могут привести к смерти животных, ущерб превышает 40 тысяч рублей.

Полицейские установили личность злоумышленника, им оказался 40-летний местный житель. Мужчина пояснил, что заметив на принадлежащем ему поле с озимыми стадо, из охотничьего ружья стал стрелять в сторону животных. Он хотел их прогнать, но ранил двух коров.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела об умышленном повреждении чужого имущества, повлекшим причинение значительного ущерба. Санкция статьи предусматривает до двух лет лишения свободы.