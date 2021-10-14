Москва, 14 октября, 2021, 13:17 — ИА Регнум. Госдума во втором, основном чтении приняла законопроект о пополнении Пенсионного фонда России средствами, изъятыми у коррупционеров, передает корреспондент ИА REGNUM 14 октября.

Maxpixel.freegreatpicture.com Коррупция

Перечень доходов, за счет которых формируется бюджет Пенсионного фонда РФ, дополняется конфискованными денежными средствами, полученными в результате совершения коррупционных правонарушений, а также деньгами от реализации конфискованного имущества, полученного в результате совершения коррупционных правонарушений.