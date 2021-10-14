Минск, 14 октября, 2021, 13:15 — ИА Регнум. За грубое нарушение общественного порядка и активное участие в незаконных массовых протестных акциях в Минске в 2020 году будут судить еще четырех человек, включая одного уроженца Германии. Об этом 14 октября сообщает пресс-служба белорусского Следственного комитета.

ИА REGNUM Протесты в Белоруссии. Октябрь

«Следственным управлением УСК по городу Минску завершено расследование четырех уголовных дел в отношении активных участников групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок, произошедших на территории столицы в августе 2020 года», — говорится в сообщении.

Уточняется, что в ночь с 9 на 10 августа 35-летний и 32-летний минчане приняли активное участие в несанкционированных массовых мероприятиях, игнорируя законные требования сотрудников правоохранительных органов, грубо нарушая общественный порядок, выкрикивая различные лозунги и двигаясь «в сцепке», также блокируя при этом движение транспорта.

«Аналогичные противоправные действия совершил 39-летний уроженец Германии. В ходе допроса мужчина пояснил, что двигался в «сцепке» с иными лицами по проспекту Победителей с целью избежать задержания и привлечения к ответственности», — также отмечается в сообщении.

Кроме того, добавляется, что вечером 10 августа 2020 года, находясь на проезжей части проспекта Победителей, еще один обвиняемый — 25-летний молодой человек, нарушал общественный порядок, выкрикивал различные лозунги и двигался, в том числе в «сцепке локтями», что, как и в предыдущих случаях, препятствовало работе общественного транспорта и предприятий.

«По результатам расследования мужчинам предъявлены обвинения по ч.1 ст.342 (активное участие в групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок и сопряжённых с явным неповиновением законным требованиям представителей власти, повлекшее нарушение работы транспорта) Уголовного кодекса Республики Беларусь. С санкции прокурора к ним применена мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовных дел завершено, материалы переданы прокурору для направления в суд», — заключается в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Белоруссии Александр Лукашенко 12 октября подписал декрет № 6, которым вносятся изменения в декрет № 5 от 15 декабря 2014 года «Об усилении требований к руководящим кадрам и работникам организаций».