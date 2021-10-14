Таллин, , 13:14 — REGNUM План развития Эстонии на 2021−2030 годы одной из своих основных целей предусматривает продвижение и сохранение эстонской идентичности за рубежом. Об этом сообщила канцелярия парламента страны, где произошла презентация плана.

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План депутатам представили министр культуры Аннели Отть и член комитета по культуре Сигне Киви.

В своем выступлении министр отметила, что план развития направлен прежде всего на адаптацию и интеграцию в эстонское пространство иноязычное населения республики и на «глобальное эстонство» среди эстонских зарубежных общин.

Говоря о зарубежном «эстонстве», Отть сообщила, что эстонцы, живущие за границей, являются частью сплоченного эстонского общества, независимо от их местонахождения. Поэтому, чтобы не терять связи, необходимо продолжать общение с эстонской общиной, живущей за границей, и их систематическом участии в жизни исторической родины.

«Важно, чтобы люди, живущие за границей, сохранили свою эстонскую идентичность, только тогда они смогут помочь представить нашу страну и укрепить ее хорошую репутацию, тем самым внося свой вклад в обеспечение экономики и безопасности Эстонии», — подчеркнула министр культуры.

Она добавила, что необходимо предпринять больше усилий для облегчения возвращения эстонцев на родину. Министр также выделил цифровую революцию в качестве ключевой темы плана развития Эстонии.

По словам министра культуры, план развития призван идти в ногу с технологическим развитием, учитывать меняющиеся потребности и привычки людей и облегчать жизнь всем, включая и зарубежным эстонцам.