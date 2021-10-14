Москва, 14 октября, 2021, 13:23 — ИА Регнум. Обвиняемый по делу о стрельбе в пермском вузе Тимур Б. полностью признал свою вину. Об этом председатель СК России Александр Бастрыкин сообщил 14 октября.

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По данным следствия, утром 20 сентября обвиняемый вошёл с оружием в здание Пермского государственного университета и стал стрелять в людей. Погибли шесть человек, ещё 47 были ранены.

«Сегодня следствие ходатайствует перед судом об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу», — сказал Бастрыкин РИА Новости.

Стрелявший оказал сопротивление сотруднику полиции, который прибыл на место происшествия, и получил ранения. Он находился в тяжёлом состоянии в больнице, но теперь с ним можно проводить следственные действия. Накануне Тимуру Б. предъявили обвинение в убийстве двух и более человек. Суд может приговорить его к пожизненному лишению свободы.

Как сообщало ИА REGNUM, с 11 октября безопасность студентов и сотрудников университета обеспечивает Росгвардия.

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