Уфа, 14 октября, 2021, 13:21 — ИА Регнум. Усилить проверки общественных мест на наличие у посетителей разрешительных документов поручил глава Башкирии Радий Хабиров на заседании оперативного штаба региона. Об этом 14 октября сообщает пресс-служба республиканского правительства.

Дарья Антонова ИА REGNUM Проверка билетов

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Сообщается, что на заседании рассмотрели в том числе и вопросы усиления контроля за соблюдением ограничительных мер для не вакцинированных граждан.

Отмечается, что Хабиров поручил главам муниципальных образований вместе с правоохранительными органами и санитарными службами усилить проверки общественных мест на наличие у посетителей разрешительных документов.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что республике в последние дни зафиксировали увеличение объёмов вакцинации от COVID-19. По словам главы региона, это говорит о том, что меры убеждения начали работать, поэтому нужно продолжать усиливать работу в этом направлении.