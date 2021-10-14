Саратов, 14 октября, 2021, 13:09 — ИА Регнум. В Саратовской области за сутки зарегистрировали 22 летальных исхода среди носителей коронавирусной инфекции. Таким образом, общее число жертв COVID-19 на 14 октября составляет 3415 человек, сообщает облминздрав.

Https://pixabay.com Стоп ковид

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: замаячили обязательная вакцинация и «дистант»?»

За сутки от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, умерли 11 мужчин и 11 женщин в возрасте от 26 лет до 91 года.

Самая молодая жертва заболевания — беременная женщина, ребенка которой также не удалось спасти. Малыш погиб внутриутробно, уточнили в министерстве.

«Двусторонняя полисегментарная пневмония осложнилась отеком легких, дыхательной недостаточностью. Ребенка спасти также не удалось, погиб внутриутробно», — цитирует ведомство «Взгляд-инфо».

ИА REGNUM напоминает, в Саратовской области с начала пандемии зарегистрировали 93 588 случаев инфицирования коронавирусом. Выздоровели за все время 84 348 человек.

Читайте также: В Саратовской области зарегистрировали 378 новых носителей коронавируса