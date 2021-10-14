Кострома, 14 октября, 2021, 13:24 — ИА Регнум. Костромичам рассказали о проверках и ответственности за посещение общественных мест без QR-кодов, сертификатов вакцинации от COVID-19 и документов, подтверждающих перенесенную болезнь, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Как пояснил в интервью ГТРК «Кострома» директор департамента экономического развития региона Александр Свистунов, чаще всего инспекции будут проходить в заведениях с наиболее высоким риском распространения инфекции и организациях, оштрафованных за невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации.

«Контролирующие органы относятся к объектам проверки с одним и тем же принципом — в первую очередь они придут туда, где есть наиболее высокий риск несоблюдения антиковидных мер и распространения инфекции. Если мы знаем, что в учреждении контроль налажен, его не штрафовали — туда будем приходить реже», — сказал чиновник.

Ответственность за невыполнение новых требований прописана в статье 20.6.1. Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. По ней гражданам грозит предупреждение или штраф в размере от 1 до 30 тысяч рублей, должностные лица, нарушившие ограничения, заплатят от 10 до 50 тысяч рублей, предприниматели и юридические лица — от 30 до 300 тысяч рублей.

«Проверяющими могут быть сотрудники Роспотребнадзора, профильных департаментов по отраслям. Так, контролировать исполнение постановления в общепите будет депэкономики, отвечать за пропускной режим в театрах, филармонии и музее — депкультуры. Комитет по физкультуре и спорту проверяет фитнес, бассейны. Проверять соблюдение правил гражданами могут сотрудники администрации города или администрации района, полиция, департамент региональной безопасности», — добавил Свистунов.

В части возникновения конфликтных ситуаций из-за проверки справок костромские власти полагаются на «людскую сознательность». Заместитель директора департамента региональной безопасности Леонид Захаров посоветовал предпринимателям сообщать о столкновениях с посетителями экстренным службам и добавил, что у правоохранителей «хватит сил», чтобы нейтрализовать возможную агрессию.

Напомним, с 15 октября 2021 года попасть в учреждения культуры, кинотеатры, фитнес-залы, танцевальные, студии, общепит в Костромской области станет возможным только при наличии указанных документов. Ограничение датировано 1 декабря текущего года.