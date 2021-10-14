Костромичам рассказали о проверках и ответственности за отсутствие QR-кодов
Кострома, 14 октября, 2021, 13:24 — ИА Регнум. Костромичам рассказали о проверках и ответственности за посещение общественных мест без QR-кодов, сертификатов вакцинации от COVID-19 и документов, подтверждающих перенесенную болезнь, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Как пояснил в интервью ГТРК «Кострома» директор департамента экономического развития региона Александр Свистунов, чаще всего инспекции будут проходить в заведениях с наиболее высоким риском распространения инфекции и организациях, оштрафованных за невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации.
Ответственность за невыполнение новых требований прописана в статье
В части возникновения конфликтных ситуаций из-за проверки справок костромские власти полагаются на «людскую сознательность». Заместитель директора департамента региональной безопасности Леонид Захаров посоветовал предпринимателям сообщать о столкновениях с посетителями экстренным службам и добавил, что у правоохранителей «хватит сил», чтобы нейтрализовать возможную агрессию.
Напомним, с 15 октября 2021 года попасть в учреждения культуры, кинотеатры, фитнес-залы, танцевальные, студии, общепит в Костромской области станет возможным только при наличии указанных документов. Ограничение датировано 1 декабря текущего года.