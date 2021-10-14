Афины , 14 октября, 2021, 13:12 — ИА Регнум. Соглашение об объединении электросетей между Афинами и Каиром будет подписано 14 октября министром окружающей среды и энергетикиГреции Костасом Скрекасом и министром энергетики и ВИЭ Египта Мохаммедом Шейкером. Об этом сообщает AMNA.

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Это первое соединение между ЕС и Африкой в регионе Юго-Восточного Средиземноморья, которое повысит безопасность поставок в регионе, увеличит трансграничный обмен энергией, позволит продолжить развитие возобновляемых источников энергии.

Основа для подписания соглашения была заложена во время визита премьер-министра Греции Кирьякоса Мицотакиса в Каир в июне, в ходе которого Скрекас встретился с Шейкером, министром окружающей среды Ясмин Фуад и министром нефти и минеральных ресурсов Тареком Эль Моллой и обсудил планы по объединению электроэнергии двух стран с помощью подводного кабеля. Соглашение предусматривает подписание Меморандума о взаимопонимании (МОВ) между двумя министерствами, который может перерасти в Межправительственное соглашение.

Также планируется рассмотреть перспективу интеграции проекта в Проекты Европейского союза, представляющие общий интерес (PCI), в контексте объединения Трансъевропейских энергетических сетей, что облегчит как лицензирование, так и финансирование проекта.