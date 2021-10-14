Москва, 14 октября, 2021, 13:07 — ИА Регнум. Свыше трёх тысяч классов в школах Москвы учатся в дистанционном формате из-за карантина по COVID-19, в которых учатся около 90 тысяч школьников. Об этом заявили «Интерфаксу» в департаменте образования и науки Москвы.

Ольга Перегуд ИА Красная Весна Дистанционное обучение

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«По состоянию на 14 октября 2021 года более трёх тысяч учебных классов в столичных школах находятся на дистанционном обучении в связи с введением карантина по коронавирусной инфекции. Это почти 87 тысяч учеников», — говорится в сообщении.

Отмечается, что, помимо этого, на карантин направлено 870 дошкольных групп, где занимались почти 23 тысячи детей.

Отмечается, что ни одна школа не была полностью закрыта, при этом количество введённых карантинов в классах увеличилось за последние три недели более чем в два раза.