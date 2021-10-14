Омск, 14 октября, 2021, 13:07 — ИА Регнум. Омская пенсионерка, живущая в большой железной бочке, отказалась переезжать в дом-интернат. Сотрудники администрации Омска за последний год трижды подходили к ней с таким предложением, сообщает «12 канал».

Жан-Леон Жером. Диоген в своей бочке. 1860

По данным СМИ, в цистерне женщина прожила последние 35 лет без света, газа и воды. Семьи у неё нет, а одиночество скрашивают кот и собака.

На уговоры чиновников переехать в геронтологический центр, она написала отказ, попросив лишь подвести электричество к её «дому». Однако специалисты развели руками, указав на техническую невозможность подсоединения.

Как сообщало ИА REGNUM, после появления публикаций о пенсионерке, ситуацией заинтересовались в Следственном комитете России. Председатель СК Александр Бастрыкин потребовал доклада по поводу возможных нарушений прав омички.