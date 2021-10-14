С космодрома «Восточный» стартовала ракета «Союз» с британскими спутниками
Москва, 14 октября, 2021, 13:06 — ИА Регнум. Ракета-носителя «Союз-2.1б» с разгонным блоком «Фрегат» стартовала с космодрома «Восточный» в назначенное время — 12:40 14 октября. Об этом сообщили в пресс-службе Роскосмоса.
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https://twitter.com/Rogozin/status/1448587879177981952
Ракета доставит на орбиту 36 космическими аппаратами OneWeb. Выведение аппаратов разгонным блоком займёт около четырёх часов. Спутники будут отделяться в несколько этапов.
Отмечается, что этот пуск стал шестым полностью коммерческим запуском с космодрома «Восточный», реализуемым по заказу европейского поставщика пусковых услуг Arianespace и российско-французской компании «Старсем» для оператора инновационной спутниковой группировки OneWeb.