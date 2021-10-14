Томск, 14 октября, 2021, 13:05 — ИА Регнум. В ближайшие пять лет единоросс Владимир Кравченко продолжит представлять Томскую область в Совете Федерации.

Илья Борило ИА Красная Весна Томск

Как сообщили ИА REGNUM в Законодательной думе Томской области, на первой сессии 14 октября депутаты путём тайного голосования избрали Кравченко на должность сенатора. В Совфеде он будет представлять областную Закдуму.

Добавим, на пост сенатора рассматривались две кандидатуры: Владимира Кравченко («Единая Россия») и Данила Дорофеева (ЛДПР).

Кандидатуру Кравченко поддержали 28 депутатов из 39-ти, Дорофеева — четверо. Против всех проголосовали шесть парламентариев, один воздержался.

Напомним, Кравченко был избран сенатором от Закдумы региона VI созыва в 2016 году.

Как сообщало ИА REGNUM, выборы в парламент Томской области состоялись 17−19 сентября 2021 года.