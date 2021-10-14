Москва, 14 октября, 2021, 13:04 — ИА Регнум. У водителя «Бентли», попавшего в ДТП с ребёнком в Москве, имеется несколько десятков штрафов за существенное превышение скорости. Об этом 14 октября сообщили в пресс-службе департамента транспорта столицы.

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В департаменте напомнили, что два дня назад на западе столицы «владелец люксового автомобиля «Бентли» Ирина Ледник наехала на ребенка» — 11-летнего мальчика, переезжавшего дорогу по пешеходному переходу на самокате. Пострадавшего с травмами доставили в больницу.

«По нашей информации, у водителя «Бентли» несколько десятков штрафов за существенное превышение скорости в этом году», — рассказали в пресс-службе.

В департаменте считают, что подобное поведение недопустимо и наказание за него должно быть соответствующим.