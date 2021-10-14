Москва, 14 октября, 2021, 13:04 — ИА Регнум. Сотрудники Федеральной службы безопасности задержали в семи регионах России 14 причастных к финансированию террористической группировки «Хайят Тахрир аш-Шам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), сообщили в Центре общественных связей ФСБ.

Securitylab.ru ФСБ

Отмечается, что задержания были проведены в Москве, Дагестане, Хабаровском крае, Курганской, Пензенской, Ульяновской и Самарской областях.

При обысках у задержанных изъяты средства коммуникаций, платежные инструменты, а также религиозно-экстремистская литература.

По данному факту возбуждено уголовное дело.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в ФСБ объявили о предотвращении теракта во Владивостоке. Его хотел устроить 21-летний лидер регионального неонацистского объединения. Он намеревался взорвать самодельную бомбу. Компоненты для изготовления взрывчатки, инструкции, а также холодное оружие нашли в его жилище. Возбуждено уголовное дело.

Читайте также:Сотрудники ФСБ сняли на видео обыск у неонациста во Владивостоке