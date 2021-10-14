Махачкала, , 13:02 — REGNUM В Дагестане сегодня, 14 октября, состоятся выборы главы республики. Нового руководителя региона изберут депутаты парламента. Очередное заседание Народного собрания, на котором состоится голосование, назначено на 13:00.

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Напомним, согласно законодательству Дагестана выборы главы республики проходят путем тайного голосования в парламенте региона. На суд депутатов представлены три кандидатуры, предложенные президентом РФ Владимиром Путиным. В их числе ныне исполняющий обязанности руководителя республики Сергей Меликов, депутат Народного собрания (до 19 сентября член избирательной комиссии РД) Самир Абдулхаликов, заместитель председателя парламента Камил Давдиев.

На вторую сессию седьмого созыва приглашены члены Совета Федерации, которые в эти дни находятся с рабочей поездкой в Дагестане.

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