Бейрут, 14 октября, 2021, 13:00 — ИА Регнум. Один человек погиб и еще восемь были ранены в результате обстрела, направленного в сторону демонстрантов, в районе Эн-Тайуни в Бейруте. Об этом 14 октября сообщает ливанский телеканал LBC.

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«Один человек погиб и восемь ранены в результате стрельбы в районе Тайуни», — говорится в сообщении.

Также указывается, что ливанская армия в настоящее время пытается найти и ликвидировать тех, кто открыл огонь по демонстрантам.

Отметим, утром 14 октября сторонники шиитских партий начали в Тайуни массовую демонстрацию с требованием отстранить главного судью по делу о взрыве в порту Бейрута в 2020 году Тарека Битара.