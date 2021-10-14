Афины , , 13:40 — REGNUM Представители Греции и Египта в настоящее время подписывают соглашение, имеющее большое значение для ЕС как в геополитическом, так и в энергетическом плане, сообщает AMNA со ссылкой на правительственные источники 14 октября.

Соглашение об объединении электросетей между Афинами и Каиром будет подписано 14 октября министром окружающей среды и энергетики Греции Костасом Скрекасом и министром энергетики и ВИЭ Египта Мохаммедом Шейкером.

Те же источники подчеркнули, что это соглашение, результат прекрасных отношений между Афинами и Каиром, также обеспечивает гарантии соблюдения суверенных прав Греции в отношении ее морских зон, поскольку, согласно источникам, в нем содержится прямая ссылка на необходимость уважения суверенитета и суверенных прав двух стран в исключительной экономической зоне (ИЭЗ) и их морских зонах в соответствии с Конвенцией ООН по морскому праву.

Они также отметили, что документ основан на соглашении о разграничении морских зон между Грецией и Египтом, которое было подписано 6 августа 2020 года.

Кроме того, источники заявили, что Меморандум о взаимопонимании по электрическому соединению посредством прокладки подводного кабеля, который будет подписан 14 октября, повысит безопасность поставок в этом районе, увеличит трансграничный обмен энергией и позволит вести дальнейшее развитие возобновляемых источников энергии. По их словам, с помощью этого соглашения Греция стремится стать центром экологически чистой энергетики, одновременно внося динамичный вклад в обсуждение вопросов энергетической безопасности в Европе.

Отмечается, что рассматривается перспектива включения проекта в Проекты, представляющие общий интерес (PCI) Европейского союза, в контексте объединения Трансъевропейских энергетических сетей, что облегчит как лицензирование, так и финансирование проекта.