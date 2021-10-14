Сыктывкар, 14 октября, 2021, 12:57 — ИА Регнум. В Коми за последние сутки жертвами коронавируса стали 15 человек, с начала пандемии скончались 1872 ковид-пациента, сообщает оперштаб.

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По данным статистики, 13 октября инфекцию выявили у 267 жителей республики. Всего за период наблюдений в региона было зафиксировано 73,7 тысяч случаев инфицирования.

Как сообщало ИА REGNUM, глава Комизаявил, что среди скончавшихся в республике ковид-пациентов не было привитых людей.