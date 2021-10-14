Кишинёв, , 12:58 — REGNUM Правительство Молдавии решило отозвать Оксану Гречаную с должности представителя Кишинёва в Евразийской экономической комиссии (ЕЭК). Об этом сообщил журналистам министр иностранных дел и европейской интеграции республики Николай Попеску.

Нику Попеску Mfa.gov.md

Он сообщил, что эта должность будет ликвидирована, так как в руководстве Молдавии не видят пользы от присутствия в ЕЭК.

«Должность обходилась государственному бюджету как минимум в €10 тыс. в месяц без должной отдачи», — сказал Попеску.

Молдавия получила статус наблюдателя в Евразийском экономическом союзе в 2018 году, когда президентом республики был Игорь Додон. Майя Санду сразу после победы на президентских выборах в ноябре 2020 года заявила, что является сторонницей прозападного курса Молдавии.

Стоит отметить, что ранее Санду отказалась принимать участие в саммите Совета глав государств СНГ, который должен пройти 15 октября в режиме онлайн. Вместо президента Молдавию представит премьер-министр республики Наталья Попеску.

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