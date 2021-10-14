Пенза, 14 октября, 2021, 12:57 — ИА Регнум. В Пензенской области за прошедшие сутки коронавирусная инфекция выявлена у 305 жителей, выздоровели 34 пациента. Об этом 14 октября сообщает общероссийский оперативный штаб.

Pixabay.com Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: замаячили обязательная вакцинация и «дистант»?»

Всего на сегодняшний день в регионе зарегистрирован 74 401 случай заражения. Выздоровели с начала пандемии 58 535 пациентов. Скончались 3066 ковид-пациентов, из них 30 — за сутки.

Как сообщало ИА REGNUM, от жителей Пензенской области при посещении точек общественного питания потребуют предъявить QR-код о проведенной вакцинации от COVID-19 или перенесенном не менее 6 месяцев назад заболевании. Требования не распространяются на фудкорты, деятельность которых была приостановлена ранее.

Читайте также: В Пензенской области ввели QR-коды для посещения учреждений общепита

Читайте также: В Пензенской области расширен список категорий для обязательной вакцинации