Салехард, 14 октября, 2021, 12:55 — ИА Регнум. На Ямале за сутки выявлено 117 новых случаев заражения коронавирусом. При этом 17 случаев зафиксировано среди вахтовых рабочих из других регионов, сообщает 14 октября региональный оперштаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: замаячили обязательная вакцинация и «дистант»?»

Днём ранее суточный прирост заражений коронавирусом в ЯНАО составлял 115 случаев.

Всего с начала пандемии на Ямале выявлено на 14 октября 51 972 заражения коронавирусом. Выздоровел 49 729 человек, 711 пациентов с COVID-19 скончались (на три пациента больше, чем днём ранее).